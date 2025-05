Maurício do Vale reclama o papel do toureiro a pé na corrida de toiros à portuguesa

Maurício do Vale, nome incontornável da tauromaquia nacional, é o apoderado de Diogo Peseiro, a quem dirige muitos elogios. “É um toureiro com muito coração, muito resistente e com capacidade de superação e de sacrifício”. Maurício do Vale confessa o seu descontentamento com o ambiente tauromáquico em Portugal de tal forma que o levou a afastar-se das arenas. No entanto o convite para apoderar Diogo Peseiro levou-o a repensar a sua decisão. “Acreditei que juntos íamos lutar por alguma coisa de positivo no ambiente da Festa de Toiros”, afirma.

Maurício do Vale lembra os tempos de pandemia como uma altura de superação para o jovem toureiro, já que viu o seu trabalho interrompido. “É muito trabalhador, treina muito mesmo sabendo que não há corridas para poder tourear. Adquiriu uma técnica estupenda e reúne todas as condições para poder ser um grande toureiro no futuro e deixar a sua marca”, garante Maurício do Vale. “A corrida de toiros caiu nas mãos do mundo dos cavaleiros e forcados”, acrescenta. Para explicar o que considera ser a lógica empresarial que reina na tauromaquia, recorre à expressão “para cavalo qualquer toureiro serve”, referindo que apresentar um cartel com toureiros a pé exige um conhecimento mais profundo sobre a festa de toiros que muitos empresários não têm. O sintoma de que falou antes da corrida foi o que viu na arena, já que considerou que os toiros não cumpriam as especificidades necessárias para um bom espectáculo de toureio a pé. “Creio que os toiros, infelizmente, não contribuíram para que fosse um melhor espectáculo”, lamentou. Ainda assim, mostrou-se satisfeito por tudo o que aconteceu na arena de Almeirim na tarde em que Diogo Peseiro brilhou perante o seu público.