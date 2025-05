partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Turma entra em cena no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe na noite de sábado, 17 de Maio, a peça de teatro Sul, escrita por Tiago Correia e interpretada pelo grupo A Turma. O enredo conta que Michelle, uma rapariga francesa luso-descendente, vem a Portugal, contra a vontade da própria família, na tentativa de encontrar um homem que pode ser o seu avô biológico. Além deste homem, cuja existência está rodeada de mistério, Michelle esbarra com a crua realidade de uma comunidade de migrantes do sul do país.