Daniela Pereu eleita Rainha das Vindimas de Rio Maior

O município de Rio Maior elegeu Daniela Pereu como Rainha das Vindimas 2025. A jovem ganhou direito a representar o concelho na Gala Nacional da Embaixadora dos Territórios Vinhateiros, em Vila Viçosa. O prémio simpatia foi atribuído à primeira dama, Lídia Tomé; Maimuna Jaló recebeu o prémio fotogenia e Carolina Melnyk foi eleita segunda dama.

Daniela Pereu tem 17 anos, estuda em Rio Maior no 11º ano da Escola Profissional e trabalha na restauração, tendo pouco tempo para hobbies. As suas maiores qualidades, diz, são ser engraçada, determinada e ter uma força incrível para ultrapassar obstáculos e ajudar os que a rodeiam. Os seus defeitos são agir impulsivamente, ser orgulhosa, perfeccionista e por vezes teimosa.

Se pudesse modificar algo em Rio Maior, seria o estado das infraestruturas rodoviárias, melhorando as condições de acessibilidade e segurança de algumas habitações e a qualidade de vida dos habitantes. Investiria mais nos pontos turísticos, procurando conservar a história e cultura da região. “Uma das grandes mais-valias de viver em Rio Maior é a proximidade com a natureza, desde a Serra dos Candeeiros às famosas salinas naturais. Há paisagens únicas, trilhos, e um ar puro que não se encontra facilmente nas grandes cidades. É também uma cidade com identidade própria, com tradições, uma gastronomia rica e um património que, quando é valorizado, reforça o orgulho de quem aqui vive”, disse no seu discurso.

Para Daniela, ser Rainha das Vindimas deve ser mais do que uma imagem bonita, deve ser uma voz presente na comunidade. Adora dias de sol, de partilhar sorrisos e de acreditar que até os dias nublados têm algo bonito para ensinar. Não gosta de injustiças, de ver alguém ser tratado com desrespeito ou indiferença, de guardar o que sente e de uma rotina sem propósito. O seu lema de vida é “nada é impossível até acontecer”.