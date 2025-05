Mayra Andrade canta em Santarém

A cantora cabo-verdiana Mayra Andrade vai actuar no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém na noite de sábado, 31 de Maio, a partir das 21h30. A artista traz consigo o espectáculo ‘reEncanto’, que surge do início e do fim de um ciclo para a cantora que acabou de dar à luz. O concerto tem a colaboração do guitarrista Djodje Almeida, parceiro de palco que a cantora conheceu durante a gravação de um espetáculo de dança contemporânea.