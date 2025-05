Feira de Maio, a mais castiça do Ribatejo, regressa a Azambuja

A centenária Feira de Maio está de regresso à vila de Azambuja, entre os dias 22 e 26 de Maio com um programa diversificado que inclui actividades equestres, gastronomia, artesanato, concertos, desfile de tertúlias, largadas e corrida de toiros. Um dos momentos altos do certame é a homenagem ao campino, Isidoro Simões, um dos que há mais anos participa no certame. No segundo momento da cerimónia, que acontece na manhã de domingo, 25 de Maio, será entregue o Pampilho de Honra gravado com o nome de Orlando Vicente. Ainda neste dia dedicado ao campino, pelas 16h00,vai realizar-se a tradicional Corrida de Toiros à Portuguesa, na Praça de Touros Dr. Ortigão Costa.

Na primeira noite, 22 de Maio, pelas 23h00, actua a fadista Carminho, no Jardim Urbano Dr. Joaquim A. Ramos, e no sábado, 24 de Maio, sobe ao palco, junto à Escola Boavida Canada, o cantor Nininho Vaz Maia. Nas ruas da vila, onde as tertúlias abrem a visitantes, as cinco largadas de toiros continuam a constituir a grande atracção do evento, fazendo as delícias dos aficcionados.

O momento inaugural do certame, que está marcado para quinta-feira, pelas 17h00, na Praça do Município, vai contar com a participação de campinos, elementos das tertúlias e ainda a fanfarra da Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja. Este, que é o Dia das Tertúlias, irá começar, às 15h00, com o tradicional desfile pelas ruas da vila animado pelo grupo popular “Pilha-Galinhas”; seguindo-se, às 16h00, o espectáculo “Isto é Azambuja”, criando ambiente para a inauguração.

Para a noite de sexta-feira, 23 de Maio, está reservado um dos momentos altos da festa, o desfile dos campinos com o gado, à luz de archotes, a partir das 21h00, seguido da emblemática espera de toiros e largada noturna. Após a recolha dos toiros, cerca meia-noite, inicia-se a distribuição gratuita de sardinhas, pão e vinho em diversos pontos centrais da vila, com animação garantida com vários grupos de baile, como o “Bico D’Obra” no Largo do Rossio e “Mala Conexion”, no Largo de Palmela.

Na recta final das festividades, a manhã de segunda-feira, 26 de Maio, é dedicada às crianças com a iniciativa “Feira na Vila”, recheada de actividades de animação para alunos do 1.º ciclo do ensino básico e do ensino especial, pelas ruas do evento. À tarde vão ser entregues diplomas e troféus às melhores ornamentações, e decorre a última largada de toiros. À meia-noite, um espectáculo de fogo-de-artifício dará por encerrada a Feira de Maio 2025.

Mesa da tortura e espaço de artesanato são atracções

Esta edição contempla ainda uma sessão de “Mesa da Tortura”, uma prova de resistência e bravura para os mais corajosos, que terá lugar na Praça de Touros Dr. Ortigão Costa, à primeira hora de sexta-feira. No mesmo local, mas na madrugada de sábado para domingo (01h30), Azambuja vai receber o Concurso de Recortadores.

O certame volta a contar com um espaço dedicado ao artesanato e, ainda, com a tenda “Praça das Freguesias”, no Páteo do Valverde. A gastronomia local, na qual tem destaque o torricado, vai ser servida nos cinco dias do certame, entre as 12h00 e as 24h00, excepto no primeiro dia da feira em que abrirá às 18h00.