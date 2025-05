Samora Correia serve arroz carolino com música, arte e tradição

A 7.ª edição do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas realiza-se entre os dias 16 e 18 de Maio, na zona ribeirinha de Samora Correia, prometendo uma celebração vibrante em torno da gastronomia, da cultura e da identidade ribatejana, com entrada gratuita e uma afluência estimada de mais de 90 mil pessoas.

O evento mantém como estrela principal o arroz carolino, produzido nas lezírias ribatejanas, apresentado de forma criativa nas já famosas Bancas do Arroz, onde a cozinha tradicional ganha novos sabores pelas mãos dos Chefs Célia Mendes, Eduardo Duarte (chef executivo da BlanK), Rita Souto e David Marques. Entre as propostas para este ano, destacam-se o arroz de coelho com ervilhas, o arroz de forno com toiro bravo, o arroz de grelos com filetes de sardinha ou ainda uma ousada combinação de arroz com feijão catarino e bochecha estufada.

A Praça do Arroz acolhe ainda um espaço de restauração com a participação de colectividades locais como a Comissão da Sardinha Assada de Benavente, a Comissão de Festas do Posto Alto, o restaurante Chico do Porto e a Ordem da Cabidela. Para quem quiser pôr as mãos na massa — ou melhor, no arroz — a Academia do Arroz oferece workshops com Chefs, para ensinar os truques e segredos do carolino, mediante inscrição.

Com áreas distintas para artesanato, produtos regionais, animação infantil e desporto radical, a programação cultural é encabeçada por grandes nomes da música portuguesa como The Gift, Tony Carreira e T-Rex, sem esquecer a participação de associações e colectividades locais que dão voz à cultura do município.

A pensar nos mais novos, o evento criou uma área infantil com insufláveis, piscina de barquinhos, pinturas faciais, pipocas, algodão doce, e um espectáculo com “As Canções da Maria” (Maria de Vasconcelos), agendado para o dia 18 de Maio, às 18h00.

Comprometido com a inclusão, o festival garante acessibilidade plena com corredores adaptados, plataformas elevatórias junto ao palco principal e sanitários acessíveis. Também a vertente ecológica ganha destaque, com copos reutilizáveis, ecopontos, iluminação LED e utensílios não plásticos, privilegiando a sustentabilidade.

A organização disponibiliza ainda transporte gratuito a partir de vários pontos do concelho de Benavente.