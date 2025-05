Festival “Há Música no Castelo” no Castelo de Alcanede

O emblemático Castelo de Alcanede vai receber a terceira edição do festival “Há Música no Castelo”, no dia 17 de Maio. O evento vai contar com as atuações da Banda Filarmónica Alcanedense, o Quarteto de Saxofones da Sociedade Filarmónica Alcadenense, o grupo musical Baldio, a banda Sacarrabos, Thomar Quartet e Rockspot. A entrada é gratuita e a organização promete um evento para vários públicos, com atuações de música medieval, erudita, tradicional portuguesa e covers pop/rock. O festival conta ainda com uma zona de comes e bebes.