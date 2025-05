Agrupamento de Escolas de Alcanena recebeu inspetores para Avaliação Externa das Escolas

A Escola Básica Integrada 1º e 2º ciclos Dr. Anastácio Gonçalves, do Agrupamento de Escolas de Alcanena recebeu no dia 12 de Maio a visita de inspetores da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, organismo estatal que acompanha, controla, avalia e audita os estabelecimentos de educação e ensino. A directora do Agrupamento de Escolas de Alcanena, Ana Cláudia Cohen, apresentou o trabalho desenvolvido desde 2014, altura da última avaliação feita ao agrupamento de escolas do pré-escolar ao ensino secundário.



Entre os projectos ao longo dos anos destacam-se a Gala da Solidariedade, o Festival da Felicidade, o Clube de Ciência Viva, o Projecto de Bem Estar na Escola e Escola Feliz, a Feira das Profissões, Projeto Infinity, Clube de Robótica e a participação de alunos do agrupamento em várias iniciativas nacionais e internacionais. A directora do agrupamento salientou ainda o envolvimento dos pais nas actividades escolares e a importância das parcerias institucionais, como é o caso das Câmaras Municipais de Alcanena e Torres Novas, Instituto Politécnico de Santarém e Instituto Politécnico de Leiria.



A assistir à apresentação estiveram as inspectoras-gerais Carla Bernardes e Fátima Galheias e os peritos Hélia Pinto e Leonardo Charrelu. A sessão de apresentação foi aberta à comunidade e contou com a presença de professores, alunos, parceiros institucionais do agrupamento, do presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, e da vereadora da Câmara de Torres Novas Elvira Sequeira. A visita e consequente avaliação irá produzir um relatório que será publicado posteriormente pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência.