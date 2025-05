Iniciativa decorre no dia 16 de Maio, durante a tarde.

Convento de Cristo vai assinalar Dias Europeus do Caminho de Santiago

O Convento de Cristo, em Tomar, vai assinalar os Dias Europeus do Caminho de Santiago, na sexta-feira, 16 de Maio. A data vai ser comemorada durante a tarde, com uma programação cultural. A entrada no evento é livre.

Às 15H30, vai decorrer o Momento Cultural e Workshop Tarte de Santiago e Chá do Peregrino. De seguida, às 18H30, vai ter lugar a Tertúlia “Caminho, um vínculo cultural”, pelo escritor e peregrino Luís Ferreira.