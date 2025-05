Euterpe Alhandrense levou dança contemporânea a Benavente

Benavente celebrou o Dia Mundial da Dança com espectáculo de dança contemporânea a cargo de grupos da Sociedade Euterpe Alhandrense. O MIRANTE falou com directores dos projectos sobre o estado do sector em Portugal.

Espectáculo com jovens talentos decorreu no Cineteatro de Benavente

O Cineteatro de Benavente recebeu uma noite dedicada à dança, à criação artística e ao talento jovem. O espectáculo, organizado pelo Conservatório Regional Silva Marques da Sociedade Euterpe Alhandrense, integrou as comemorações do Dia Mundial da Dança, a convite da Câmara Municipal de Benavente. A primeira parte do evento trouxe uma masterclass aberta de improvisação em dança contemporânea, conduzida pela coreógrafa Inês Pedroco e acompanhada ao vivo pelo guitarrista José Manuel Neto. “Encheu a sala, encheu os corações”, recorda Catarina Lopes Ribeiro, directora pedagógica do Conservatório. “Foi um momento muito especial. A música ao vivo e a entrega dos participantes criaram uma atmosfera única”, afirmou a O MIRANTE, realçando a amplitude que a dança contemporânea pode ter, emergindo juntamente com um instrumento tradicional como a guitarra portuguesa.