Mais de mil escuteiros celebraram S. Jorge e 48º aniversário da Região Escutista de Santarém

Mais de mil escuteiros, de todas as idades, participaram no passado dia 3 de Maio, em Santarém, na celebração do seu patrono S. Jorge da Esperança, numa atividade que juntou aventura e resistência. O encontro marcou ainda os 48 anos da Região Escutista de Santarém e o Jubileu da Diocese, tendo o lançamento do novo website da Região Escutista de Santarém sido o grande destaque do dia.

Apesar do tempo chuvoso, os escuteiros reuniram-se cedo de manhã no Jardim das Portas do Sol, onde decorreu a cerimónia de abertura, tendo depois cada secção seguido para diferentes locais da cidade. Os lobitos (6-10 anos) ficaram no Jardim das Portas do Sol, os exploradores (10-14 anos) rumaram para o Jardim da Liberdade, os Pioneiros (14-18 anos) caminharam até às Escola Prática de Cavalaria e os Caminheiros (18-22 anos) foram até ao Miradouro de S. Bento.

O dia foi vivido entre oficinas temáticas e tarefas práticas e educativas, mas a chuva acabou por obrigar a reorganizar o programa e perto do meio-dia foi ativado o Plano B, deslocando-se todos os escuteiros até à Igreja de Santa Clara. O grande destaque do dia foi o lançamento do novo website da Região Escutista de Santarém, tendo todos os escuteiros acedido simultaneamente à nova plataforma, através de um QR Code que tinham consigo ao longo do dia.