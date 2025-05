“Somos todos Arrouquelas" volta ao Cineteatro de Rio Maior

Depois da estreia, o espectáculo regressa ao palco do Cineteatro de Rio Maior no próximo sábado, 17 de Maio.

"Somos todos Arrouquelas" é a nova peça de teatro do projecto "Somos todos um Rio", dinamizado pelo Beleza Teatro e Câmara Municipal de Rio Maior. Depois da estreia, o espectáculo regressa ao palco do Cineteatro de Rio Maior no próximo sábado, 17 de Maio.



A entrada é gratuita mas sujeita à lotação da sala. É permitido o levantamento de dois bilhetes por pessoa na bilheteira do Cineteatro de Rio Maior, com atendimento por ordem de chegada. Não há possibilidade de reserva antecipada.