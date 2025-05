Festival Internacional de Cinema de Santarém abre com filme francês “Amor e Queijo”

A 18ª edição do Festival Internacional de Cinema de Santarém arranca no dia 21 de maio, às 18h30, no Teatro Sá da Bandeira, com a comédia romântica “Amor e Queijo”, da realizadora francesa Louise Courvoisier.

Vencedor de dois prémios César em 2025 (Melhor Filme e Melhor Revelação Feminina) e distinguido com o Prémio da Juventude “Un Certain Regard” no Festival de Cannes, o filme conta a história de Totone, um jovem de 18 anos que vê a sua vida mudar quando se vê obrigado a cuidar da irmã mais nova e a encontrar forma de os sustentar. Com os amigos, decide fabricar o melhor queijo Comté da região, de olho numa medalha de ouro e num prémio de 30 mil euros num concurso agrícola.

A sessão de abertura marca o início de seis dias dedicados ao cinema internacional em Santarém, com exibições, estreias e encontros entre realizadores, artistas e o público.