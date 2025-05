Mia Couto conversou com alunos das escolas de Tomar na iniciativa Bibliotecando

O escritor moçambicano Mia Couto, um dos nomes maiores da literatura lusófona contemporânea, esteve à conversa com alunos das escolas do concelho de Tomar na tarde de quinta-feira, 15 de Maio. O encontro com os estudantes decorreu no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, no âmbito da iniciativa Bibliotecando. Durante cerca de hora e meia, Mia Couto interagiu com os alunos, que encheram o auditório, num encontro divertido e descontraído.

Na abertura da sessão, alguns alunos surpreenderam o autor com a leitura de poemas da sua autoria. Seguiu-se uma breve introdução, onde Mia Couto falou sobre o seu percurso de vida. A palavra rapidamente voltou a ser passada aos alunos, que foram desafiados a fazerem perguntas ao autor. Por fim, alguns estudantes apresentaram uma exposição que fizeram sobre a obra de Mia Couto, seguindo-se uma visita do autor à exposição.

O escritor moçambicano é a figura de destaque da 15.ª edição do Bibliotecando, agendada para 16 e 17 de Maio, onde será homenageado e a sua obra analisada e interpretada por especialistas e leitores. O Bibliotecando em Tomar, que tem como presidente da Comissão de Honra Guilherme d’Oliveira Martins, resulta de uma parceria entre os Agrupamentos de Escolas Templários e Nuno de Santa Maria, a Câmara de Tomar, o Centro de Formação “Os Templários”, a Rede de Bibliotecas Escolares, o Instituto Politécnico de Tomar e o Centro Nacional de Cultura.