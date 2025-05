Mostra de Teatro está de volta a Cem Soldos

A aldeia de Cem Soldos, no concelho de Tomar, vai receber mais uma Mostra de Teatro. A decorrer entre 16 de Maio e 1 de Junho, a iniciativa conta com a participação de diversos grupos de teatro de todo o país. O evento é organizado pelo Sport Club Operário de Cem Soldos.

No dia 16 de Maio, o Ultimacto – Grupo de Teatro de Cem Soldos vai apresentar a peça “Nióbio”. No dia 17, o Teatro Coelima, de Pevidém – Guimarães, vai interpretar a peça “O Homem Almofada”. Dia 23, o Fatias de Cá (Lisboa) sobe ao palco com a peça “Sim, Senhor Primeiro Ministro”. No dia 24, “Que espécie de homens são vocês?” vai ser interpretado por TAL, de Loureiro. Dia 25, há espectáculo de variedades, teatro, música, poesia, histórias, jogos e desafios, com “Talentos ao Palco”.

Dia 30, o Teatro Apolo, de Ourém, apresenta “O colar de Helena”. No dia 31, a Companhia Teatro Templários, de Tomar, apresenta “50+1 em Liberdade?” e oTAL de Alvaiázere dá a conhecer a peça “Bem podem esperar sentados”. Finalmente, no dia 1 de Junho, há espectáculo infantil pelos alunos da Escola Jácome Ratton, de Tomar, e um lanche partilhado, com carrinhos de rolamentos e insufláveis. A 29ª Mostra de Teatro de Cem Soldos vai decorrer no auditório da aldeia.