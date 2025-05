Iberanime assinala 15.º aniversário com mais espaço e actividades em Santarém

O Iberanime, festival de cultura japonesa, vai decorrer este ano em Santarém, nos dias 17 e 18 de Maio, no Centro Nacional de Exposições “com mais espaço e actividades”, depois de mais de uma década com edições em Lisboa e no Porto. Criado em 2010, o Iberanime tem decorrido anualmente em duas edições distintas: uma no norte (Porto) e outra no sul (Lisboa). Este ano, a edição sul será pela primeira vez organizada em Santarém, cidade que, segundo a organização, “reúne as condições técnicas ideais para o crescimento” do evento. “Sentimos que Lisboa, em particular as condições que nós tínhamos na FIL (Feira Internacional de Lisboa), já não eram suportáveis para o crescimento do festival”, disse o director de marketing e comunicação do Iberanime, Mário Costa, na apresentação à imprensa, acrescentando que a escolha por Santarém foi “ponderada, mas difícil”, e teve em conta “a proximidade à capital e a acessibilidade por transportes públicos”.

A mudança coincide com a comemoração dos 15 anos do evento, que passará a contar com mais 10.000 metros quadrados de espaço útil. Em 2024, o festival registou cerca de 72.500 visitantes nas duas edições, norte e sul, números que os responsáveis consideram “expressivos do crescente interesse do público português pela cultura japonesa”. Segundo a organização esta será “a maior edição de sempre”, tanto em número de actividades como na presença de artistas convidados.

Uma das principais novidades da edição deste ano é o Espaço de Saúde Mental, iniciativa que, segundo a organização, “não pretende substituir o acompanhamento clínico”, mas visa criar “um ambiente seguro para os participantes”, especialmente os mais jovens. “Uma parte do nosso público foi posto de parte na escola ou nos grupos de amigos, por ter gostos que saem um pouco fora da tradição do conteúdo que as pessoas consomem. Muitos foram vítimas de ‘bullying’ ou de gozo”, explicou Mário Costa, motivo pelo qual a organização decidiu criar um espaço que pretende “oferecer um ambiente seguro e de apoio”.