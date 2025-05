Adega Casal Martins trouxe danças e músicas romenas aos Sons na Adega em Tomar

A terceira edição do Sons na Adega, iniciativa da Câmara de Tomar em parceria com as adegas dos produtores de vinhos certificados pela CVR Tejo, realizou-se no sábado, 3 de Maio. Como anfitriã esteve a Adega Casal Martins, sendo que o evento não decorreu na sua “casa”, em Fontinha - Casais, devido às condições climatéricas e à impossibilidade de o evento se realizar no exterior, mas sim no Complexo Cultural da Levada, em Tomar.

Foi uma edição diferente, contando com um espectáculo dinâmico de Músicas e Danças Romenas com o Grupo Musical Maestro e o Grupo de Danças “Hora Moldovenilor”. As actuações trouxeram cor e movimento ao evento, destacando-se a sonoridade, as coreografias e os trajes tradicionais, assim como a interacção com os participantes que corresponderam ao desafio. O evento incluiu ainda uma prova de vinhos, em que os participantes puderam degustar uma selecção cuidada de vinhos da casa, acompanhada por produtos regionais.

A Adega Casal Martins é uma das principais unidades vinícolas de Tomar que teve o seu início em 2012 sob a orientação da enóloga romena Anca Poiana, que se apaixonou por Portugal e por Tomar. A quarta edição do Sons na Adega vai ter como anfitriã a Adega Santos & Seixo Wines, no Outeiro (Serra), no dia 7 de Junho, com a fadista Maria Teresa Azóia e a participação especial da tomarense Catarina Ferreira.