O cavalo faz parte do ADN de Vila Franca de Xira e o Xira Equestre veio para ficar

O cavalo é uma peça central da identidade de Vila Franca de Xira e por isso não pode ficar esquecido, sendo necessários mais eventos que o promovam e que garantam que este animal central do ADN do concelho tenha um lugar de destaque. A convicção é de Carlos Silva, ex-rabejador do Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, que idealizou e colocou na rua a primeira edição do Xira Equestre, realizada no último fim-de-semana no Cabo de Vila Franca de Xira, em plena lezíria. É a primeira vez, desde o fim do popular salão do cavalo há quase duas décadas, que a cidade recebe um evento especificamente dedicado a este animal.

“A nossa esperança é que o Xira Equestre venha a ficar no calendário, é um motivo de orgulho para mim e para todos os que nos ajudaram a montá-lo. Comecei em Janeiro a contactar algumas pessoas e a mobilizá-las para este certame e é bom ver que a maioria aceitou participar”, refere Carlos Silva a O MIRANTE. Neste que foi o ano experimental da iniciativa, participaram dez centros hípicos de todo o concelho, o que para o organizador é representativo da importância do sector no concelho. “A área do cavalo é muito forte no concelho e um exemplo disso é a quantidade de centros hípicos que temos no nosso território. Infelizmente, muita gente ainda não os conhece mas é para isso que este certame é útil”, conta.

Carlos Silva é natural de Sobral de Monte Agraço mas desde muito cedo que se sente em casa em Vila Franca de Xira. Foi forcado durante 22 anos no grupo da cidade e isso deu-lhe uma forte ligação à cidade ribatejana. É electricista de profissão e nos tempos livres cria cavalos lusitanos que depois, na sua maioria, vende para clientes no estrangeiro. É uma forma de se manter próximo de uma das suas grandes paixões, o cavalo.

“O cavalo lusitano é um dos mais apreciados a nível mundial, pela sua fisionomia e características. Do que sinto está a ser feito o suficiente para o promover. É um cavalo que se adapta ao cavaleiro, é extremamente dócil e tem bom carácter. Adapta-se muito bem ao cavaleiro”, conta a O MIRANTE. O Xira Equestre foi organizado no Cabo de Vila Franca de Xira, local onde treinam os alunos da Escola de Toureio José Falcão. “Esta zona tem um carisma especial porque durante muitos anos realizou-se aqui a feira do cavalo. É esse espírito que quisemos trazer de volta com este certame”, afirma. Além da presença destes animais e de muitos poderem experimentar pela primeira vez montar a cavalo, o certame também contou com provas de vinhos, gastronomia e várias iniciativas ligadas ao campo.

Promover e valorizar a tradição equestre

Entre os dias 8 e 11 de Maio o evento dedicou-se a promover e valorizar a tradição equestre da região, tendo o cavalo e as lezírias como os seus mais importantes símbolos históricos e culturais. Entre os destaques do programa estiveram um espectáculo equestre pela Escola António Oliveira, uma demonstração da Escola de Toureio José Falcão e do Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, demonstrações de vários centros equestres do concelho e uma homenagem a Luís Valença, do Centro Equestre da Lezíria Grande, com fado a cavalo por César Matoso. Realizou-se também uma prova do campeonato de atrelagem da Federação Equestre Portuguesa.