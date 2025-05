Aldeia Gavinha homenageia actriz Palmira Bastos

Aldeia Gavinha, Alenquer, assinala os 150 anos do nascimento da actriz Palmira Bastos, natural da freguesia, com uma homenagem que inclui momentos evocativos da vida da actriz.

A União das Freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha vai assinalar, no próximo dia 30 de Maio, os 150 anos do nascimento de Palmira Bastos, figura maior da história do teatro português, com um programa evocativo que presta tributo ao seu legado artístico.

Palmira Bastos nasceu em Aldeia Gavinha a 30 de Maio de 1875 e manteve uma carreira notável ao longo de 75 anos de vida dedicada à arte da representação.

Esta homenagem, segundo a união de freguesias, visa retribuir o legado artístico e cultural que Palmira Bastos deixou.

As comemorações começam pelas 19h00, com uma cerimónia de abertura que inclui discursos de homenagem, uma conferência subordinada ao tema “Actores com História”, a projecção de um vídeo sobre a vida e obra de Palmira Bastos, e a representação teatral "A Entrevista", levada à cena pelo Grupo Cénico Palmira Bastos.

Será igualmente realizado o descerramento de uma lápide comemorativa, assinalando a recente remodelação da sede da junta de freguesia e do Espaço Memória dedicado à actriz. O público será depois convidado a participar numa visita guiada ao Espaço-Memória Palmira Bastos.

A noite culmina com uma festa popular no Largo da Fonte Gótica, animada pela actuação do grupo de cantares “Os Vindimeiros de Aldeia Gavinha”.