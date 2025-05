Charters de Almeida em Abrantes recebe círculo de reflexão sobre o Médio Tejo

Numa coorganização entre a MédioTejo21 – Agência Regional de Energia e Ambiente, IrRADIARE – Science for Evolution, o município de Abrantes e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, decorre no auditório do novo Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida, nos dias 28 e 29 de Maio, o círculo de reflexão “Médio Tejo, A visão de uma Região Europeia Emergente”. Na iniciativa intervêm responsáveis da governança europeia do sector, representantes do tecido industrial e empresarial com quem a região tem vindo a colaborar na transição energética e tecnológica, assim como diversas regiões e Hydrogen Valleys com as quais a região do Médio Tejo tem mantido, desenvolvido e intensificado cooperação ao longo dos últimos sete anos.

A região do Médio Tejo, com a combinação adequada de gestão cooperativa, visão inovadora e governação eficaz, nomeadamente no que diz respeito à sua Agência Regional - MédioTejo21, tem conseguido destacar-se de forma afirmativa e positiva no panorama das Regiões Europeias, refere a organização em comunicado. O evento pretende afirmar e confirmar Portugal como “hub” de inovação, na Europa e no Atlântico, no domínio das energias limpas e no reconhecimento do continuado compromisso dos parceiros da região com o investimento na fileira do hidrogénio e da sustentabilidade energética inteligente.

Durante os dois dias de trabalho e partilha, pretende-se fazer uma reflexão em torno de temas chave para as regiões emergentes europeias, como Talento/Competências, Economia, Energia, Digital e Infraestruturas, e de como estas, podem responder aos desafios da resiliência e transição energética. Também no círculo de reflexão será celebrado o 16º aniversário da MédioTejo21, Agência Regional de Energia e Ambiente do Médio Tejo e Pinhal Interior Sul, fundada a 29 de Maio de 2009.