Constância assinala Dia do Autor Português com o autor Rui Miguel Pinto

A Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill, em Constância, recebe no dia 24 de Maio o jovem autor Rui Miguel Pinto, para uma tarde em celebração do Dia do Autor Português, que é assinalado dia 22 de Maio.

O município de Constância vai celebrar o Dia do Autor Português a 24 de Maio, com a realização de um encontro com o escritor Rui Miguel Pinto. A sessão decorre na Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill, às 15h00, onde será apresentado o thriller histórico do autor "O Segredo de Tomar".

Durante o encontro, os participantes terão a oportunidade de conhecer melhor o processo criativo do autor, os bastidores de como ele faz a sua pesquisa e os mistérios por detrás da narrativa, que mergulha nas lendas e segredos templários da região de Tomar. Natural de Benavente, Rui Miguel Pinto é um jovem autor que viu o seu sonho tornar-se realidade em 2025 com o lançamento do livro "O Segredo de Tomar", um romance de suspense, aventura e história, que já vai na 3ª edição.

A iniciativa insere-se nas celebrações do Dia do Autor Português, assinalado a 22 de Maio, uma data que homenageia os criadores nacionais nas várias expressões artísticas e que valoriza a importância da cultura portuguesa.