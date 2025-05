“Tomar na República Centro-Africana” é tema de exposição de fotografia

O Regimento de Infantaria 15 está a promover, no âmbito do seu 219º aniversário, a exposição de fotografia “Tomar na República Centro-Africana”. A exposição foi inaugurada no dia 19 de Maio, podendo ser visitada até dia 30 do corrente mês na Casa Manuel Guimarães, em Tomar. A entrada é livre.

A exposição fotográfica “Tomar na República Centro-Africana” convida o público a explorar imagens que revelam o quotidiano dos militares da Força de Reacção Rápida, composta por 215 militares, que estão na sua maioria aquartelados no Regimento de Infantaria Nº 15. Trata-se de uma narrativa visual poderosa que capta a resiliência, a camaradagem e o sacrifício de quem arrisca tudo para cumprir e proteger a vida humana, lê-se na descrição da mostra.