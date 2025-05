Inscrições abertas para as férias de Verão no Cartaxo

A Câmara do Cartaxo tem abertas, durante os dias 22 e 23 de Maio, as inscrições para as quatro semanas de férias desportivas e culturais destinadas a crianças dos 6 aos 12 anos. As inscrições podem ser efectuadas online ou presencialmente na Casa da Juventude, na Quinta das Pratas. As actividades decorrem de 30 de Junho a 25 de Julho, de segunda a sexta-feira. O valor do almoço e do seguro está incluído na inscrição que será de 49,20€ por semana. As inscrições estão sujeitas a um limite de 100 crianças por semana, o dobro do ano anterior.