Festival da Fataça até domingo em Constância

Está a decorrer até domingo, 25 de Maio, o 5º Festival da Fataça, em Constância. O evento gastronómico é promovido pelo município em parceria com nove restaurantes do concelho e celebra um dos peixes mais comuns no rio Tejo.

Durante o festival, é possível degustar pratos variados de fataça nos restaurantes Central Park (só jantar), Dewal Divina, D. José Pinhão, Entre Rios (fins de semana), Kais 66, Leopoldina Tavernas, O Manel, Pezinhos no Rio e Vila Camões. A iniciativa pretende valorizar este produto típico da região, aliando a tradição à riqueza da gastronomia local.