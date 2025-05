O terceiro fim de semana gastronómico do peixe do rio vai decorrer de 23 a 25 de Maio na aldeia ribeirinha das Caneiras, nos arredores de Santarém.

Festival gastronómico do peixe do rio nas Caneiras

O terceiro fim de semana gastronómico do peixe do rio vai decorrer de 23 a 25 de Maio na aldeia ribeirinha das Caneiras, nos arredores de Santarém. Para além dos pitéus que têm o peixe do rio como protagonista, o evento conta com bailaricos nas noites de sexta e sábado. A entrada é livre. A organização pertence à União de Freguesias da Cidade de Santarém, com o apoio do município.