Glória do Ribatejo inaugura busto de homenagem a Paulo Claro

O falecido actor Paulo Claro está no centro das comemorações da elevação de Glória do Ribatejo a vila. Paulo Claro faleceu a 5 de Maio de 2001 e iniciou-se no Teatro Ensaio da Glória.

O 32º aniversário de elevação de Glória do Ribatejo a vila vai ser comemorado de 23 a 25 de Maio com uma homenagem ao falecido actor Paulo Claro no domingo, 25 de Maio. Paulo Claro terá em sua homenagem um busto na Praça Velha, inaugurado na tarde desse dia, uma exposição sobre a sua vida patente no Espaço Jackson e a peça de teatro ‘Uma solidão demasiado ruidosa’, do grupo Artistas Unidos. As comemorações incluem ainda, ao longo dos três dias, jogos de futebol de salão, prova 3 horas de resistência 50cc clássicas, insufláveis, pinturas e moldagem de balões, DJs e concertos.

Paulo Claro faleceu vítima de atropelamento no dia 5 de Maio de 2001, quando uma viatura ligeira o atingiu na Estrada Nacional 118, junto ao cruzamento para Marinhais. O actor regressava a casa depois de uma peça de teatro em Muge. Nasceu na Glória do Ribatejo a 20 de Outubro de 1971. Iniciou o seu percurso artístico no Teatro Ensaio da Glória (TEGA), onde, ainda adolescente, participou em mais de 150 representações. Ganhou notoriedade no grupo Artistas Unidos, onde trabalhou com encenadores como Jorge Silva Melo, e integrou o elenco de várias peças.

No cinema, destacou-se em António, um rapaz de Lisboa, de Jorge Silva Melo, e teve participações em televisão, em produções como Diário de Maria e Camilo e filho. Além da sua ligação ao teatro profissional, Paulo Claro manteve-se próximo da terra-natal, tendo encenado o espectáculo Livre (1999) e Desencosta-te da parede (2001) com o grupo amador Os rapazes da aldeia, o qual fundou.