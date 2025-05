Igreja de São João de Alporão recebe exposição dedicada a Salgueiro Maia

A igreja de São João de Alporão, em Santarém, vai receber uma exposição de pintura e desenho com trabalhos do artista escalabitano José Quaresma, dedicada a Salgueiro Maia. Intitulada ‘Salgueiro Maia e o comboio sem reservas - Entre Castelo de Vide, São Torcato e Santarém’, a mostra é inaugurada no dia 28 de Maio, pelas 18h30, ficando em exibição até 22 de Junho.



Para este trabalho, José Quaresma contou com a colaboração de cerca de cinquenta alunos do Centro Escolar Salgueiro Maia, em Santarém. O projecto faz parte de um trabalho que envolve a realização de um conjunto de três exposições em Santarém, Castelo de Vide e em Coruche, neste último caso com uma extensão à aldeia de São Torcato, numa estreita ligação com a Escola-Museu Salgueiro Maia, existente na localidade.



José Quaresma diz que as mostras consistem na apresentação de pinturas e desenhos sobre Salgueiro Maia de sua autoria, conjugados com painéis de desenhos a realizar por turmas de três escolas primárias das três localidades mencionadas. A coordenação será da curadora Lúcia Saldanha, responsável pela Galeria PeP (Portugal entre Patrimónios)..



O artista e professor realça que “paralelamente à preocupação com o progresso económico, devemos estar sempre de ‘atalaia’ relativamente à defesa do valor incomparável da liberdade, valor este que levou Salgueiro Maia a exortar soldados” e a marchar sobre Lisboa e a cercar o Carmo, diz José Quaresma, citado em nota de imprensa da Santarém Cultura.