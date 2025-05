Museu Nacional Ferroviário com quase 40 mil visitantes em 2024

O Museu Ferroviário Nacional, no Entroncamento, registou em 2024 um aumento de mais de 11% do número de visitantes. No Dia Internacional dos Museus celebrou o seu 10º aniversário com a apresentação da emblemática e restaurada automotora NOHAB 0111.

O Museu Ferroviário Nacional, no Entroncamento, registou em 2024 um aumento de mais de 11% do número de visitantes face aos dois anos anteriores, tendo recebido 39 mil visitas. Este aumento aconteceu embora o número de eventos realizados no museu tenha diminuído nos últimos dois anos, de 42 em 2022 para 26 em 2024. Em termos de número de peças intervencionadas a queda foi maior, de 42 em 2022 para 15 em 2024.

Durante o ano passado o museu recebeu duas exposições temporárias: “Uma Aventura” que decorreu na Sala da Luz e a exposição da 4.ª Edição do Concurso Nacional de Desenho sobre transporte ferroviário. Foram incorporadas 64 novas peças na colecção do museu fruto de doações de particulares e mais 96 ao abrigo do protocolo de cedência de bens, estabelecido entre a Infraestruturas de Portugal e o Museu Ferroviário Nacional. O Comboio Presidencial é a mais emblemática atracção do Museu, mas é o mini-comboio o mais procurado por visitantes de todas as faixas etárias, especialmente crianças.

Fundado a 18 de Maio de 2015, o Museu Ferroviário Nacional celebrou 10 anos no Dia Internacional dos Museus, que se assinala a 18 de Maio, e celebrou o momento com a apresentação da emblemática automotora NOHAB 0111, restaurada através do programa de voluntariado do Museu. Todos os fins-de-semana de Maio tem entrada gratuita e o mini-comboio em funcionamento.