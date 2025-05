Santarém recebeu 30 mil visitantes no Iberanime e garante certame para os próximos três anos

O Iberanime, festival de cultura japonesa, vai ficar em Santarém nos próximos três anos e nesta primeira incursão no Ribatejo recebeu mais de 30 mil visitantes, oriundas de Portugal e do estrangeiro. Foi a primeira vez numa década que o festival abandonou as cidades de Lisboa e Porto, à procura de mais espaço que acabou por encontrar no CNEMA.

Apesar da distância à capital no primeiro dia, sábado, os bilhetes esgotaram. A mudança para Santarém coincidiu com a comemoração dos 15 anos do evento, que passou a contar com mais 10.000 metros quadrados de espaço útil. O ano passado o festival registou 72.500 visitantes mas em duas edições diferentes, norte e sul do país, números que os responsáveis consideram “expressivos do crescente interesse do público português pela cultura japonesa”. Segundo a organização, Santarém foi “a maior edição de sempre”, tanto em número de actividades como na presença de artistas convidados.

Uma das principais novidades da edição deste ano foi o Espaço de Saúde Mental, iniciativa que visou criar um ambiente seguro para os participantes, especialmente os mais jovens, para lidar com tópicos como a depressão ou o bullying. André Manz, organizador do Iberanime, afirmou que a escolha de Santarém foi natural dadas as condições de espaço oferecidas pelo CNEMA, numa altura em que o festival precisava de crescer. Para a escolha de Santarém também contou o empenho do município, liderado por João Leite, a facilitar as conversações. Na manhã de sábado o empresário, acompanhado por João Leite, inaugurou o certame, ao mesmo tempo que confessou que a aposta em Santarém foi um risco, dada a génese urbana do evento e o facto de contar com a presença de muitos jovens, a maioria adeptos de cosplay, a prática de alguém se vestir como um personagem de banda desenhada ou de um videojogo.

A organização acautelou os transportes entre a estação de comboios e o CNEMA em autocarros, havendo também autocarros com um preço especial entre Lisboa e Santarém para o evento. O responsável confirma que o Iberanime vai ficar em Santarém nos próximos três anos e a intenção é continuar depois disso, dado o balanço positivo da primeira edição. O Iberanime permitiu aos visitantes contactar com a cultura japonesa, provar iguarias típicas do Japão, experimentar videojogos, assistir a colóquios, exposições e mercados de cultura pop.

Para João Leite, presidente da Câmara de Santarém, o Iberanime é mais um exemplo de como Santarém se quer afirmar como capital do Ribatejo, notando que os 30 mil visitantes do certame vão alavancar a economia local. “Todos os restaurantes e hotéis estão cheios o que é muito positivo”, frisou. O autarca mostrou-se também impressionado com o certame e a forma como os jovens que estiveram no evento viveram a cidade e encarnaram as suas personagens favoritas.

Vários participantes no evento com quem O MIRANTE contactou, de Almada, Viseu e Braga, confessaram ser a primeira vez que visitaram Santarém. Nos três casos ficaram alojados na cidade para frequentar os dois dias do certame. O município de Santarém esteve também presente no evento com a empresa municipal Viver Santarém, que promoveu as mais-valias do distrito e entregou mapas turísticos e brindes aos visitantes.