Cruzeiro religioso e cultural desce o Tejo da fronteira até à foz

XI edição do Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo vai unir as populações ribeirinhas de Portugal e Espanha numa peregrinação fluvial que, a partir de sábado, 17 de Maio, vai percorrer o rio Tejo durante seis semanas, anunciou a organização. Ao longo de 21 etapas e mais de 325 quilómetros (km), a imagem da Senhora dos Avieiros e do Tejo vai atracar e saudar a população de 66 localidades ribeirinhas, num percurso que começa na aldeia ribeirinha do Rosmaninhal (concelho de Idanha-a-Nova), passa por Alcántara del Tajo e termina em Oeiras, a 29 de Junho, depois de atravessar o Ribatejo.

Em comunicado, a Confraria Ibérica do Tejo, entidade organizadora, indica que a peregrinação fluvial de carácter religioso e cultural será constituída por barcos tradicionais dos pescadores avieiros, como as bateiras, e que foram “eternizados por Alves Redol no seu livro, ‘Os Avieiros’”.

Os objectivos da peregrinação fluvial, pode ler-se na mesma nota, é “celebrar e lembrar a memória do Tejo quando era um espaço a fervilhar de actividade e a verdadeira autoestrada para o transporte de mercadorias e de pessoas”, dinâmica que, “ao longo do tempo, foi perdendo a sua importância” com “a chegada do comboio, no final do século XIX, e com a chegada da camioneta a Abrantes”, em meados do século XX. “Ficaram as comunidades piscatórias ao longo de todo o rio e as que ainda hoje mantêm as suas actividades de pesca”, indica a Confraria, tendo mencionado que o cruzeiro fluvial com a imagem de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo visa “preservar e dar força à identidade ribeirinha”.

Em virtude das “dificuldades e dos perigos da navegação” fluvial, “todas estas comunidades sempre tiveram um grande fervor religioso”, destaca a organização, tendo indicado que, na sequência de “estudos realizados pelo Instituto Politécnico de Santarém sobre os Avieiros, e em conjunto com a Igreja Católica, nasceu a Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo”, em honra de quem é realizado o Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo.

A chegada dos barcos tradicionais às comunidades ribeirinhas e aldeias avieiras é assinalada com bandas filarmónicas, piqueniques, celebrações religiosas e outras manifestações desportivas e culturais, envolvendo as populações.