Alunas da Professora Andreia Sofia sagram-se vice-campeãs nacionais de Acordeão

Nos passados dias 17 e 18 de Maio, os alunos da Prof. Andreia Sofia Rodrigues das classes de acordeão do Conservatório de Música, da Escola de Acordeão Andreia Sofia e da ACCRM - Rio Maior prestaram provas no 28º Troféu Nacional de Acordeão e no 9º Concurso Internacional de Acordeão “Alcobaça 2025”, com bons resultados.

Destacaram-se as alunas Leonor Vieira (Categoria Prémio Vitorino Matono) e a aluna Inês Barreiras (Categoria Livre Solista Variété) que obtiveram segundos lugares nas categorias correspondentes.

Outros segundos lugares foram: Duo A - Santiago Meireles & Inês Barreiras (alunos do ensino articulado); Categoria Trio - Trio ACCRM e Categoria Quinteto: Quinteto Escola de Acordeão Andreia Sofia.

Os alunos conseguiram também terceiros e quartos lugares. Os terceiros lugares foram: Cat. Prémio Vitorino Matono, Camila Félix; Categoria Livre Solista Variété: Leonor Vieira e Duo B - Duo ACCRM Camila Félix e Leonor Machado.

Maria Inês Carrapato, Matilde Duarte, Santiago Meireles, André Santos, Leonor Machado; Maria Rita & Beatriz Paula; Duo B - Francisco Pinto & Leonor Vieira; Cristiana Antão e Henrique Carvalho; Maria Rita Costa Duarte, Santiago Meireles e Beatriz Paula; Maria Inês Carrapato, Matilde Duarte, Afonso Marques, Camila Félix, Leonor Machado, Francisca Albino e Camila Félix, conquistaram quartos lugares nas categorias em que participaram.