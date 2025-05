Artesãs do Entroncamento criam nova associação e pedem mais apoio local

A nova associação Artesãos do Entroncamento e Médio Tejo – Mãos Unidas pela Arte foi oficialmente apresentada no dia 10 de Maio, no Centro Cultural do Entroncamento. O evento contou com a presença de várias entidades locais, incluindo a presidente da câmara municipal, Ilda Joaquim, e foi animado pela actuação do músico Pedro Dyonysyo. O grupo, formado por nove artesãs da região, nasceu da vontade de criar uma estrutura que promova o artesanato local e combata a falta de apoio sentida por quem se dedica a esta arte.

Em declarações a O MIRANTE, a presidente da associação, Cesarina Conceição, afirma que a apresentação correu bem e que foi marcada por um ambiente de partilha e união, com sete dos nove membros dos órgãos sociais presentes e cerca de 20 associadas. Cesarina Conceição discursou na abertura do evento, onde agradeceu o apoio de todos os que contribuíram para a concretização do projecto, desde as entidades públicas às empresas locais e particulares que ajudaram na angariação de fundos para criar a colectividade. “Sem o apoio monetário que recebemos, esta associação não teria sido possível. E esses contributos permitiram dar os primeiros passos, formalizar a estrutura, preparar esta apresentação e começar o trabalho com bases sólidas”, frisa a artesã.

Apesar do entusiasmo com o lançamento oficial, a presidente da associação deixa um apelo às entidades competentes para que ajudem a encontrar uma sede para o grupo, sublinhando que esse espaço seria essencial para consolidar o trabalho que pretendem desenvolver. “O nosso grande sonho seria ter uma sede, um cantinho nosso, onde pudéssemos reunir, criar, organizar os nossos eventos e continuar a dar vida à nossa associação”, declara.

Em breve, a associação vai marcar presença no Mercado Medieval de Vila de Rei, nos dias 24 e 25 de Maio, e nas Festas da Cidade do Entroncamento, entre 20 e 28 de Junho. Até lá, Cesarina Conceição afirma que o grupo pretende dinamizar outras mostras e workshops de artesanato, procurando envolver a comunidade e “valorizar o saber-fazer das gerações que mantêm viva a tradição manual”.