Há mais visitantes e mais museus para explorar na região

O ano de 2024 foi marcante no concelho de Torres Novas no que respeita ao número de visitantes nas unidades museus e património cultural (MPC) de gestão municipal com um aumento de 170% que se traduz num total 27.872 visitantes, mais 17.568 que no ano anterior. Esta subida significativa, refere o município em resposta a O MIRANTE, “implicou até uma justificação ao Instituto Nacional de Estatística”. Relativamente ao primeiro trimestre de 2025, não há variação significativa face ao período homólogo do ano anterior.

De acordo com a Câmara de Torres Novas, o núcleo expositivo mais visitado foi a Central Hidroelétrica do Caldeirão, que abriu portas em 2023, seguido do Museu Carlos Reis onde se centraliza a organização da unidade de MPC e da qual fazem parte mais três núcleos: o núcleo museológico de arqueologia industrial da Central Hidroeléctrica do Caldeirão, o CHUDE – Centro Humberto Delgado e o núcleo museológico de arqueologia “Cerca da Vila”, inaugurado a 8 de Julho de 2024. Da unidade MPC fazem ainda parte o Castelo de Torres Novas e as ruínas romanas de Vila Cardílio.

O município olha para estes dados como sendo “encorajantes” e destaca a “permanente programação cultural em todos os espaços, apoiada por uma oferta diversificada de actividades de serviço educativo, abrangendo todas as faixas etárias”, que visa “atrair um maior número de visitantes e aproximar cada vez mais os espaços culturais da comunidade”.

Também no concelho de Tomar se registou em 2024 um aumento do número de visitantes em comparação com o ano anterior. Segundo os dados recolhidos pelo Gabinete de Promoção Turística e analisados pelo Gabinete de Museologia e Património Cultural houve um aumento de 7%, que se traduz num total de 195.540 visitantes, mais 13.414. O primeiro trimestre de 2025 representa um número aproximado de 5.000 visitantes, não existindo aumentos ou diminuições com forte expressão.

Os museus municipais mais visitados durante o ano de 2024 foram a Sinagoga de Tomar, que se destacou como o monumento mais visitado, com 47.841 visitantes, seguida da Capela de Santa Iria, com um total de 31.261 visitantes. Em terceiro lugar, com um total de 27.096 visitantes está o Núcleo Interpretativo da Sinagoga de Tomar. No total, são 12 os museus a integrar a rede municipal.

A Câmara de Tomar acredita que para este aumento “contribuiu a estratégia de divulgação e promoção do município, através das redes sociais e portais electrónicos disponíveis”, assim como a aposta contínua na dinamização do Roteiro Museológico de Tomar, de promoção e internacionalização de iniciativas como a Fábrica das Artes.

Novo museu de Abrantes recebeu um milhar de visitantes num mês

Em Abrantes, os cinco espaços museológicos receberam, em 2024, 16.018 visitantes, com destaque para o Panteão dos Almeida, o mais procurado, com 7.571 visitantes, seguindo-se o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte (MIAA), com 6.881 visitantes e o Museu Metalúrgica Duarte Ferreira, no Tramagal, com 1.566 entradas. Em comparação com o ano anterior, o primeiro trimestre de 2025 regista uma ligeira quebra de visitantes (2.998), que o vereador da cultura, Luís Dias, justifica pelas “condições meteorológicas adversas dos primeiros meses do ano”.

Com a inauguração do Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida, que desde a inauguração, em Abril de 2025, acolheu cerca de um milhar de visitantes, e a reabertura do QuARTel – Galeria Municipal de Arte, a Rede de Museus de Abrantes concluiu este ano a fase de reabilitação dos seus principais espaços museológicos. Para 2025 está ainda prevista a abertura do renovado Cine-Teatro São Pedro. A programação da rede inclui exposições de artistas consagrados, iniciativas “inovadoras” e actividades educativas, com o objectivo de “valorizar a cultura e potenciar os talentos locais e as capacidades criativas dos jovens”, salienta Luís Dias.

Mais a sul, em Vila Franca de Xira, durante o ano de 2024, os museus municipais do concelho, onde se destaca o Museu do Neo-Realismo, receberam 30.854 visitantes. Com menos expressão, no Cartaxo, o Museu Rural e do Vinho do Concelho recebeu, em 2024, 3.645 visitantes, verificando-se, ainda assim, um aumento de 47% face ao ano anterior, que pode ser justificado pelas actividades inseridas no âmbito da Cidade do Vinho 2024, com destaque para a implementação, em 2025, de uma aplicação que permite mediar a colecção do museu, denominada Zoomguide, uma tecnologia baseada na inteligência artificial combinada com a realidade aumentada. O centro de promoção vitivinícola, onde decorrem actividades de apoio ao auditório municipal ou eventos de promoção dos vinhos do concelho, foi utilizado por 1.457 pessoas.