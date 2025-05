Exposição A essência do corpo por alunos de Torres Novas

Os alunos do 12º ano do curso de Artes do Agrupamento de Escolas Gil Paes, em Torres Novas, têm uma exposição patente no edifício Equuspolis, na Golegã, em que exploram o corpo humano através do desenho com grafite e carvão. Cada obra de A Essência do Corpo – Nu Artístico é uma reflexão sobre o ideal de beleza, identidade e expressão artística. A exposição está em exibição até 18 de Julho.