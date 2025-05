Sobralinho entrega medalhas de mérito a 4 de Junho

O dia da vila do Sobralinho está agendado este ano para as 21h00 de 4 de Junho no Palácio do Sobralinho. Como habitualmente serão entregues os galardões de mérito a figuras e instituições da vila que se destacaram em várias vertentes, como o panorama desportivo, social e empresarial. A sessão, de entrada livre, vai contar também com a actuação do coro Vocale Allegro. O evento é promovido pela junta de freguesia da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e conta com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira.