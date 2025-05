Círculo de poesia "Os Nervos da Voz" regressa ao Entroncamento

Entroncamento recebe 2.º Círculo da Poesia "Os Nervos da Voz" na tarde do dia 31 de Maio. A iniciativa é da revista Nervo - coletivo de poesia.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Na tarde de sábado, 31 de Maio, o bosque de freixos, no parque de campismo do Entroncamento, vai receber o 2.º Círculo de Poesia "Os Nervos da Voz". A sessão de leitura vai contar com a moderação da editora de poesia de Maria F. Roldão e participação de poetas e leitoras da Nervo. Haverá ainda um momento de apresentação da 24.ª edição da revista. A entrada é gratuita e aberta ao público.