Obras vencedoras do Prémio Mestre João Mário expostas em Alenquer

Mostra reúne trabalhos distinguidos no I Concurso de Pintura em homenagem ao pintor naturalista alenquerense, João Mário. As obras estão patentes no Fórum Romeira durante a Feira da Ascensão.

A 41.ª edição da Feira da Ascensão de Alenquer será palco da exposição dos trabalhos vencedores do I Concurso de Pintura Prémio Mestre João Mário, uma iniciativa promovida pelo Município de Alenquer, em parceria com o Agrupamento de Escolas Damião de Góis e a família do pintor. A mostra, com entrada gratuita, estará patente no 2.º piso do Fórum Romeira durante todo o certame, de 28 de Maio a 1 de Junho.

O concurso de pintura, dirigido a jovens a partir dos 7 anos, recebeu três dezenas de obras, entre as quais foram seleccionados os nove melhores trabalhos, distribuídos por três escalões etários. Aos primeiros classificados de cada escalão será atribuído um Cartão FNAC no valor de 100 euros aos segundos um cartão de 75 euros e aos terceiros um de 50 euros, prémios que serão entregues durante a realização da Feira da Ascensão.

A iniciativa surge como homenagem ao pintor naturalista alenquerense João Mário, falecido em Fevereiro deste ano, aos 92 anos.