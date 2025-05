Pedro Chagas Freitas, Patrícia Sampaio e Isabela Figueiredo são alguns nomes que vão passar pela 15ª edição da Feira do Livro de Tomar durante os dez dias do evento, que decorre no Complexo Cultural da Levada.

Feira do Livro de Tomar com programação diversificada

A 15ª edição da Feira do Livro de Tomar acontece de 30 de Maio a 8 de Junho, no Complexo Cultural da Levada. Ao longo dos dez dias haverá livros para todos os gostos e também rádio, robótica, literatura infantil ou poesia surrealista. O evento conta com uma programação muito diversificada, procurando abranger um vasto leque de público.

Na zona exterior do Complexo Cultural da Levada, com vista sobre o rio Nabão, vai acontecer um conjunto de apresentações de livros e de autores. Entre os autores que vão conversar com os leitores, destaque para figuras como Isabela Figueiredo, Madalena Sá Fernandes, Pedro Chagas Freitas ou Rui Miguel Pinto (autor de “O segredo de Tomar”). A iniciativa vai contar ainda com a presença de dois nomes grandes do desporto português, cujos feitos conduziram a livros: Patrícia Sampaio e Jorge Braz.

Na abertura, a 30 de Maio, sexta-feira, vai ser prestada homenagem a duas pessoas que foram presença habitual em muitas edições da Feira do Livro de Tomar: Ermelinda Henriques e Carlos Matos Gomes. Outra novidade é a realização de uma actividade especial, intitulada “Livros contra a ignorância e a indiferença”, onde diariamente vai haver um livro em destaque. A Feira do Livro de Tomar é uma iniciativa realizada em parceria entre o Município e a Livraria Nova.