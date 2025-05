partilhe no Facebook

Fim-de-semana de festa no Vale de Idanha em Tomar

A aldeia de Vale de Idanha, freguesia de Olalhas, concelho de Tomar, vai receber a Festa em Honra de Nossa Senhora da Piedade, de 30 de Maio a 1 de Junho. O evento conta com feira de artesanato, estátuas vivas e exposição de pintura de Ilda Cristóvão. Vai haver ainda restaurante todos os dias, com frango assado e opção vegan. A animação musical vai estar a cargo de APART, Tok&baile, Tuna Sénior da Universidade de FZZ e André.