Hoje é dia de apanhar a espiga em Quinta-feira de Ascensão

Na Chamusca, dentro de mais ou menos uma hora, começa a entrada de toiros na Rua Direita de São Pedro, o grande momento do no concelho que atrai milhares de pessoas.

Em 12 concelhos da região (Alcanena, Almeirim, Golegã, Torres Novas, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Salvaterra, Arruda dos Vinhos, Alenquer e Vila Franca de Xira) hoje é dia de apanhar a espiga e feriado municipal. Na Chamusca e Alenquer há festa na rua por ser Quinta-feira de Ascensão, ou Dia da Espiga.

O ramo de espiga é constituído por três malmequeres amarelos, três papoilas, um ramo de oliveira em flor, um esgalho de videira com cacho em formação, um pé de alecrim ou de rosmaninho florido e três espigas de trigo. Cada um destes objectos é um símbolo carregado de significado. As espigas querem dizer fartura de pão; os malmequeres, riqueza; as papoilas, amor e vida; a oliveira, azeite e paz; a videira, vinho e alegria e o alecrim ou rosmaninho, saúde e força.