Obras da colecção de Serralves em exposição em Ourém

A exposição “Ângelo de Sousa e Zulmiro de Carvalho”, com obras da colecção de Serralves, vai estar patente até 24 de Agosto nos Paços dos Condes de Ourém, situado na vila medieval de Ourém. De acordo com o município, a mostra “integra o Programa de Exposições Itinerantes da Colecção de Serralves, que tem por objectivo tornar o acervo da Fundação acessível a públicos diversificados de todas as regiões do país”. A mostra tem curadoria de Joana Valsassina e entrada gratuita.