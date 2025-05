Areias em festa com o IV Arraial da ADRA

A vila das Areias, no concelho de Benavente, volta a ser palco de celebração popular com o IV Arraial da ADRA, que decorre de 30 de Maio a 1 de Junho, com um programa que junta música, tradição e animação nocturna.

O evento, com entrada livre, conta com vacadas e espectáculos musicais numa organização da Associação Desportiva e Recreativa das Areias.