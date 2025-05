Arruda dos Vinhos regressa ao Século XIX com Mercado Oitocentista este fim de semana

Arruda dos Vinhos prepara-se para viajar no tempo este fim de semana, de 30 de Maio a 1 de Junho, com a 10.ª edição do seu Mercado Oitocentista. O centro histórico da vila e o Palácio do Morgado transformar-se-ão num mercado de rua da região saloia do século XIX, repleto de recriações históricas, artes, ofícios, gastronomia e personagens populares.

Este ano o evento revive a memória local de 1825 sob o tema “Histórias de um Vale Encantado”, destacando a identidade cultural de Arruda dos Vinhos e o seu património imaterial. A Bruxa d’Arruda e o Gigante da Cova do Gigante, figuras emblemáticas do imaginário local, ganham vida através de representações e animações que prometem transportar os visitantes para o século XIX. Também as memórias das Invasões Francesas e outras tradições seculares serão relembradas.

Ao longo dos três dias, com um programa variado que pode ser consultado no site da câmara municipal, os visitantes poderão assistir a dezenas de animações, teatro de rua, teatro de robertos, música ao vivo e recriações etnográficas. A programação conta ainda com a mostra gastronómica “Ementa Oitocentista”, que promete uma viagem pelos sabores da época em dez restaurantes locais aderentes.