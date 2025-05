Barrosa celebrou São Brás com fé, música e sabores da terra

A freguesia da Barrosa, no concelho de Benavente, voltou a celebrar São Brás, no dia 29 de Maio, com a habitual procissão, gastronomia regional e animação popular.

A tarde arrancou com a eucaristia, seguida da procissão em honra do padroeiro e da passagem da bandeira às novas juízes e aias. A festa, organizada pelo Sport Clube Barrosense, incluiu ainda uma feijoada à transmontana ao almoço e uma tasquinha com petiscos típicos.

A animação musical ficou a cargo de Telmo Faria e da Banda da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão.