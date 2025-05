Dia da Espiga celebrou-se com tradição em Samora Correia

A tradição voltou a cumprir-se quinta-feira, 29 de Maio, no Monte de Santo Isidro, em Samora Correia, com os festejos do Dia da Espiga, feriado municipal, organizados pela ARCAS – Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora.

O programa incluiu passeio de cavaleiros trajados a rigor, maneio de gado e um almoço convívio, seguido das actuações do grupo etnográfico “Samora e o Passado”, do grupo de sevilhanas “Sabor Flamenco” e da animação musical com Bruno China.

O evento atraiu dezenas de participantes e reafirmou o espírito comunitário e a importância das tradições locais.