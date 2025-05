Fim de Semana da Freguesia de Santo Estêvão tem sevilhanas, folclore, largadas e bailes

A freguesia de Santo Estêvão, no concelho de Benavente, prepara-se para receber mais uma edição do Fim de Semana da Freguesia, evento que já vai na 14.ª edição e que promete voltar a juntar a comunidade em três dias de festa, entre 30 de Maio e 1 de Junho.

O certame conta com tasquinhas, música ao vivo, actuações de grupos folclóricos e de sevilhanas, largadas de vacas e bailes populares, num programa que combina tradição, gastronomia e entretenimento para todas as idades.

O arranque está marcado para sexta-feira ao fim da tarde, com a abertura oficial das tasquinhas e concertos pela noite fora. No sábado e no domingo, o ambiente volta a aquecer com novas largadas, mais música e animação de palco, terminando com baile na última noite.

O Fim de Semana da Freguesia é organizado pela Junta de Freguesia de Santo Estêvão com o apoio da Câmara Municipal de Benavente e do movimento associativo local.