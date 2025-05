Os Museus Saem à Rua em Tomar

Os Museus Saem à Rua é uma instalação imersiva de videomapping 360º, que vai transformar a Praça da República, em Tomar num espaço de memória viva. A instalação vai ocorrer em loop contínuo na noite de sábado, 31 de Maio, das 22h00 às 23h30, com sessões de 15 minutos. Através de luz, som e movimento, a Vortice Dance Company, produtora do evento, vai dar corpo ao eco do espólio, das histórias e das matérias dos museus da cidade, da Central Eléctrica da Levada à Moagem, do NAC (Núcleo de arte Contemporânea) à Sinagoga, do Museu dos Fósforos à Casa Memória Lopes Graça, celebrando o seu encontro com o presente. A organização é da Câmara de Tomar.