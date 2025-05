Santarém assinala centenário de Veríssimo Serrão com cerimónia e reedição de obra

O centenário do historiador Joaquim Veríssimo Serrão vai ser assinalado em Santarém, no dia 8 de Julho, com uma cerimónia solene promovida pela Câmara Municipal de Santarém, o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS) e a Academia Portuguesa da História. A sessão, na data precisa em que se completa o centésimo aniversário do nascimento do académico escalabitano, vai ter lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém, pelas 17h00.

A sessão tem como um dos destaques o lançamento da 2ª edição da obra A Historiografia Portuguesa, de Joaquim Veríssimo Serrão, em três volumes, escrita em Paris entre 1971 e 1973, apresentada por Miguel Corrêa Monteiro, vice-presidente da Academia Portuguesa da História. Na ocasião será ainda apresentada a Revista Mátria XXI, N.º 14, evocativa da efeméride, por Manuela Bento Fialho.

A tarde contará ainda com duas conferências sobre o historiador Joaquim Veríssimo Serrão, a cargo do bispo de Santarém, D. José Augusto Traquina, e da presidente da Academia Portuguesa da História, Manuela Mendonça, seguindo-se um debate público. A abrir a sessão discursará o director do CIJVS, Martinho Vicente Rodrigues, com o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, a encerrar o programa.

Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão celebra 13 anos

Joaquim Veríssimo Serrão nasceu em Santarém em 8 de Julho de 1925 e faleceu na mesma cidade, em 31 de Julho de 2020. Foi professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, reitor da Universidade de Lisboa e presidente da Academia Portuguesa da História, entre 1975 e 2006. Com uma longa vida dedicada à investigação histórica, publicou, desde 1977, uma História de Portugal em XVIII volumes, desde as origens remotas de Portugal e da constituição do Condado Portucalense até ao período do Estado Novo. O MIRANTE distinguiu Veríssimo Serrão com o galardão Personalidade do Ano 2006.

Grande parte do espólio de Veríssimo Serrão foi deixado ao município, o que levou à criação do Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão, que no dia 31 de Maio comemora treze anos de vida. A sessão solene vai decorrer no Salão Nobre da Câmara de Santarém, pelas 16h00, contando no programa com duas conferências: “Progresso ou Crise da Cultura?”, por Adriana Veríssimo Serrão; e “Contratadores do tabaco em Santarém nas malhas da Inquisição”, por Maria de Fátima Reis. Durante a cerimónia serão entregues os Prémios CIJVS/2025, instituídos com o apoio da Fundação Eng.º António de Almeida e da empresa municipal Águas de Santarém.