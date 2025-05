Santarém Game Festival até domingo na casa do Campino

A Casa do Campino, em Santarém, recebe até domingo, 1 de Junho, o Santarém Game Festival 2025, considerado um dos maiores eventos do ano dedicados a videojogos e cultura digital.

A Casa do Campino, em Santarém, recebe até domingo, 1 de Junho, o Santarém Game Festival 2025, considerado um dos maiores eventos do ano dedicados a videojogos e cultura digital. Durante três dias, crianças e jovens, escolas, famílias e amigos, podem visitar os cerca de vinte expositores presentes no certame.

O vereador da Câmara de Santarém, Carlos Martinho, participou na sessão de abertura do evento, a 30 de Maio, com Alessandro Igor Azevedo, fundador da GAMEscola, empresa organizadora da iniciativa, que conta com o apoio do município de Santarém. O autarca considera ser “uma mais valia para Santarém, acolher um festival como este, num programa repleto de Retrogaming; Realidade Virtual; Torneios; Free Play; Influenciadores; Workshops; Palestras; Conversas e muito mais.