Tomar assinala Dia Mundial da Criança com diversas iniciativas

Tomar vai comemorar o Dia Mundial da Criança com uma programação diversificada. As actividades vão decorrer nos dias 31 de Maio e 1, 4 e 11 de Junho. No sábado, 31 de Maio, o Complexo Cultural da Levada de Tomar (Feira do Livro) recebe a apresentação do livro “A Formiga Aventureira” de José Sousa Dias, com ilustrações de Bruno Ferraz. Domingo, 1 de Junho, é Dia Aberto às Famílias na Mata Nacional dos Sete Montes e Mouchão. Quarta-feira, dia 4, a Mata Nacional dos Sete Montes recebe o espectáculo infantil “A Festa dos Traquinas”. Finalmente, quarta-feira, 11 de Junho, há sessões de cinema para turmas no Cine-Teatro Paraíso. A organização é da Câmara de Tomar.